Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав Беларуси ввел режим повышенной готовности

Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав ввел режим повышенной готовности. В некоторых регионах Беларуси сотрудники скорой медицинской помощи вынуждены были вызывать на помощь спасателей и коммунальщиков, чтобы добраться до пациентов, которым требовалась медпомощь. Об этом сообщили в ведомстве.

Несмотря на снегопад и шквалистый ветер, все пациенты получили необходимую помощь. В районах, где было нарушено электроснабжение, учреждения здравоохранения работали в штатном режиме.

