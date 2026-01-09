3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав Беларуси ввел режим повышенной готовности
Автор:Редакция news.by
Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав ввел режим повышенной готовности. В некоторых регионах Беларуси сотрудники скорой медицинской помощи вынуждены были вызывать на помощь спасателей и коммунальщиков, чтобы добраться до пациентов, которым требовалась медпомощь. Об этом сообщили в ведомстве.
Несмотря на снегопад и шквалистый ветер, все пациенты получили необходимую помощь. В районах, где было нарушено электроснабжение, учреждения здравоохранения работали в штатном режиме.