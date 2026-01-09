Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав Беларуси ввел режим повышенной готовности

Из-за циклона "Фрэнсис-Улли" Минздрав ввел режим повышенной готовности. В некоторых регионах Беларуси сотрудники скорой медицинской помощи вынуждены были вызывать на помощь спасателей и коммунальщиков, чтобы добраться до пациентов, которым требовалась медпомощь. Об этом сообщили в ведомстве.