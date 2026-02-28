Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Из-за воздушной угрозы работу приостановили все аэропорты в Дубае

Около 260 рейсов отменены в странах Персидского залива и Ближнего Востока. Более сотни авиарейсов запретили только в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за воздушной угрозы работу приостановили все аэропорты в Дубае, включая крупнейший по пассажиропотоку в мире международный аэропорт.

В мегаполисе остались тысячи отдыхающих. Один из туроператоров, занимающийся направлением ОАЭ, дал рекомендации туристам.

