К концу пятилетки геологи обещают разведать 60 % территории Беларуси

Беларусь начинает по-настоящему заглядывать в свою геологическую кладовую. Сегодня изученность недр составляет 42 %, но к концу пятилетки геологи обещают разведать уже 60 % территории.

Секрет - в новых технологиях. Они помогут "заглянуть" глубже. Главная цель - углеводороды, до 2030 года планируют накопить около 2 млн т. Параллельно осваивают и месторождения строительной промышленности: песка, гравия и глины.

Екатерина Хилькевич, старший преподаватель факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета:

"Студенты активно принимают участие в международных конференциях, различных турнирах, стажировках, за пределами Беларуси в том числе. На нашей кафедре также проводятся международные конференции, последняя из них была посвящена изучению четвертичных отложений. В ней принимали участие представители разных стран, в основном представители Беларуси и России".