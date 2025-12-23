Качественная и правдивая информация - более 250 молодых журналистов Беларуси собрались в Минске

В эпоху стремительного информационного потока, когда каждый клик может обернуться фейком, а правду порой найти сложнее, чем кажется, особенно остро стоит вопрос качественной журналистики. Именно об этом 23 декабря говорят в Минске участники масштабного события.

Стартовал ХII Форум молодых журналистов, который объединяет тех, кто уже сейчас формирует завтрашний день медиапространства.

От амбициозных региональных корреспондентов до акул пера из столичных медиахолдингов и блогеров - более 250 участников объединил сегодня XII Форум молодых журналистов. Тема этого года - "За пределами кликбейта".

Акцент на качественной, точной и правдивой информации. На мастер-классах медиаэксперты вместе с участниками обсуждают кибербезопасность, ответственный контент, работу в эпоху ИИ и фейков.

"Для меня это огромный опыт, ведь в профессии я всего три года. Я учусь журналистской работе, так как сегодня важно создавать грамотные репортажи. Это сложный труд, требующий особого внимания. Даже если ты блогер, ты должен уметь выстраивать контент", - отметила участница Форума молодых журналистов Екатерина Скрынникова.

"Многие из присутствующих здесь уже сейчас пробуют свое перо в редакциях региональных и центральных СМИ. Получается достаточно неплохо. Это люди со своими амбициями, которые стремятся проявить свой талант и новые подходы. Молодые журналисты обладают уникальным навыком - они четко понимают запросы молодежной аудитории", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.