Кадлубай оценил эффективность проведения централизованного экзамена

"Благодаря выстроенной системе репетиций проведения централизованного экзамена, вопросов у общественности стало меньше. Экзамен зарекомендовал себя как объективный, прозрачный и организованный. Сильного дискомфорта учащиеся и их родители не испытывают. Сохранилась традиция выпускных вечеров и выдачи аттестатов" , - отметил Александр Кадлубай.

В одном из интервью замминистра образования сказал, что централизованный экзамен - это отличная возможность глубокого системного анализа процессов, происходящих в системе образования. Он позволяет видеть, как учащиеся справляются с заданиями по разным предметам, выявлять проблемные темы: "Например, если в русском языке возникают трудности с пунктуацией в сложных предложениях или морфемным разбором, педагогам даются рекомендации уделять этим темам больше внимания. Аналогично и по другим предметам. Эти рекомендации учитываются при переиздании учебных пособий и корректировке программ. Через пять лет можно будет оценить эффективность системы".