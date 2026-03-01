Как атака по Ирану отразится на цене на нефть, рассказала аналитик Абухович

"Через Ормузский пролив проходит практически 20 % всей нефти и 30 % всех мировых поставок газа. И если хотя бы намекнут, а когда уже и был намек, что этот пролив будет закрыт, то это, естественно, отразится на цене на нефть. Мы это узнаем 2 марта, в понедельник, когда откроются биржи. Но уже сегодня криптобиржи демонстрируют, как проседает крипта и сырьевые цены начинают меняться. То есть нефть подорожает, но мы должны помнить, что не в цене нефти прежде всего дело. Нефть подорожает, но все завязанные под нефть процессы - это гораздо более серьезные последствия, - прокомментировала Абухович. - Думаю, будут очень тяжелые последствия. Первыми на себе это почувствуют с точки зрения нефти Азия, Япония, Южная Корея, Индия и Китай. Это основные потребители иранской нефти. Тем более, что запасы у Японии и у Южной Кореи не такие большие. По-моему, Япония на 150 дней их содержит. И, естественно, их энергозависимая экономика очень быстро на себе ощутит то, что им перестанет поступать эта нефть, которая шла именно через Ормузский пролив".