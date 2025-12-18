Как КГК помог жителям Витебска решить различные проблемы, связанные с ЖКХ

Жительница дома по улице Смоленской в Витебске Вера Левкович переехала в областной центр из Могилевской области четыре года назад. За ее плечами большой трудовой багаж, но еще и стопка писем от различных госорганов - это ответы, но, увы, безутешные на ее обращения.

Раньше в зимнюю пору года вход в ее дом с крутым уклоном превращался во время гололеда в ледяной каток, а "убитые" лавочки не добавляли комфорта. Местные власти просьбы выслушивали, но конкретные сроки по ремонту отодвигали вплоть до следующего года. Все изменилось, когда инициативная гражданка прочла объявление в газете о прямой линии КГК.

"Больше мне уже некуда было обращаться. Думаю, позвоню. Как раз попала на председателя Комитета государственного контроля. Мы поговорили, на завтра вышла на улицу, а тут подъезжает машина, выходит человек. Я и говорю, видите какое крыльцо, как мы тут ходим. Он все быстренько записал, чуть позже приехали и сделали опалубку, привезли раствор, все сгребли. Мы просили один подъезд, а нам и дорожку сделали около подъезда. Остался раствор - они и к 13 дому дорожку проделали", - поделилась эмоциями Вера Левкович.

Вообще подобные житейские случаи стоят всегда на первом месте в списке обращений. Еще один пример из витебской многоэтажки: полуторагодовая эпопея по ремонту подъезда закончилась также после сигнала в КГК.

1,5 года назад жители сами изъявили желание улучшить свое жилье, поэтому подали заявку. Управляющая компания пыталась найти подрядчика, но безуспешно. Как объяснили жильцам, процедуры закупок по выбору подрядной организации несколько раз признавались несостоявшимися. Проще говоря, на ремонт их подъезда не находилось желающих среди сторонних организаций, да и городские ремонтные службы были перегружены на других объектах. В итоге выход из ситуации нашелся.

Игорь Курганов, главный инженер Витебского городского жилищно-коммунального хозяйства:

"Первых пять процедур не состоялось, а с шестой процедуры откликнулся ЖЭС Витебска. Он и выполнил ремонт. В среднем где-то в месяц идет одна процедура. Давали подрядчику изучить стоимость и прийти на объект. Учитывая, что объемы и суммы небольшие, поэтому не все изъявляли желание".

Сегодня глаз жителей радуют яркие стены, чистота и комфорт.

