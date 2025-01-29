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Как китайские и белорусские студенты вместе отметили Праздник весны

Год Змеи по восточному календарю стартует 29 января. Китайские и белорусские студенты отметили Праздник весны ярким гала-концертом в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Отметим, в Беларуси обучается более 10 тыс. китайских студентов. Также среди праздничных мероприятий прошли кинопоказы, лекции, дегустация китайской кухни. Главное новогоднее блюдо - пельмени.

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Праздник весны - один из самых важных не только в Китае, но и в разных странах Восточной Азии. Празднования длятся около двух недель. История Нового года по лунно-солнечному китайскому календарю насчитывает более 4 тыс. лет.

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