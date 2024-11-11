Как не стать жертвой мошенников в Instagram

Белорусы по-прежнему попадаются на фейковые объявления в Instagram. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Мошенники используют подставные аккаунты для продажи вымышленного товара. Как правило, объявления о продаже чего-либо выглядят крайне заманчиво. Продавец предлагает товар, пользующийся спросом, по выгодной цене. Все это снабжено множеством положительных отзывов якобы от предыдущих покупателей. Но на самом деле все отзывы накручены, а опубликованные фотоснимки и истории взяты с похожих страниц.

За последнее три дня к правоохранителям обратились двое оршанцев, которые по выгодной цене желали через Instagram приобрести мобильные телефоны. 16-летняя учащаяся местного колледжа заказала себе Iphone 15 Pro и в качестве предоплаты перевела 625 белорусских рублей. А 51-летняя оршанка хотела на Новый год сделать подарок своей дочери и также через Instagram заказала Iphone 14 Pro и внесла 1500 рублей оплаты. В обоих случаях оршанки так и не дождались своих покупок и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.