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Как не стать жертвой мошенников в Instagram
Белорусы по-прежнему попадаются на фейковые объявления в Instagram. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Мошенники используют подставные аккаунты для продажи вымышленного товара. Как правило, объявления о продаже чего-либо выглядят крайне заманчиво. Продавец предлагает товар, пользующийся спросом, по выгодной цене. Все это снабжено множеством положительных отзывов якобы от предыдущих покупателей. Но на самом деле все отзывы накручены, а опубликованные фотоснимки и истории взяты с похожих страниц.
За последнее три дня к правоохранителям обратились двое оршанцев, которые по выгодной цене желали через Instagram приобрести мобильные телефоны. 16-летняя учащаяся местного колледжа заказала себе Iphone 15 Pro и в качестве предоплаты перевела 625 белорусских рублей. А 51-летняя оршанка хотела на Новый год сделать подарок своей дочери и также через Instagram заказала Iphone 14 Pro и внесла 1500 рублей оплаты. В обоих случаях оршанки так и не дождались своих покупок и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
"Чтобы не стать жертвой обмана в соцсетях, не соглашайтесь на подозрительные онлайн-предложения о покупке товаров по слишком низкой цене. Не перечисляйте денежные средства до получения покупки и не переходите по ссылкам, которые вам отправляют продавцы, - отметили в УВД. - За совершение подобного рода преступлений предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, в зависимости от размера причиненного ущерба и иных квалифицирующих обстоятельств".
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