news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1664b2cf-d073-41e9-ac50-f325f7f6a98c/conversions/867d9433-7b40-4210-afb8-6eb27c922b87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1664b2cf-d073-41e9-ac50-f325f7f6a98c/conversions/867d9433-7b40-4210-afb8-6eb27c922b87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1664b2cf-d073-41e9-ac50-f325f7f6a98c/conversions/867d9433-7b40-4210-afb8-6eb27c922b87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1664b2cf-d073-41e9-ac50-f325f7f6a98c/conversions/867d9433-7b40-4210-afb8-6eb27c922b87-xl-___webp_1920.webp 1920w

Колледжи в Беларуси становятся все популярнее. По итогам 2024 года почти каждый второй выпускник 9 класса поступил в колледж.

Как система образования привлекает молодежь в колледжи и сохраняет одаренные кадры, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

"В этом году мы примем 38,6 тыс. ребят на уровень среднеспециального образования, на уровень профтехобразования 28 тыс. школьников", - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Большую роль играет как взаимодействие с реальным сектором экономики. Сегодня заказчики кадров очень активно вовлечены в работу по обновлению учебно-программной документации обучения в колледжах. Андрей Иванец отметил, что важно готовить специалиста завтрашнего дня.