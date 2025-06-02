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Как система образования привлекает молодежь в колледжи и сохраняет одаренные кадры
Колледжи в Беларуси становятся все популярнее. По итогам 2024 года почти каждый второй выпускник 9 класса поступил в колледж.
Как система образования привлекает молодежь в колледжи и сохраняет одаренные кадры, рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
"В этом году мы примем 38,6 тыс. ребят на уровень среднеспециального образования, на уровень профтехобразования 28 тыс. школьников", - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.
Большую роль играет как взаимодействие с реальным сектором экономики. Сегодня заказчики кадров очень активно вовлечены в работу по обновлению учебно-программной документации обучения в колледжах. Андрей Иванец отметил, что важно готовить специалиста завтрашнего дня.
"На повестке дня стоит создание так называемых учебных мастерских на предприятиях. 31 такая учебная мастерская уже создана. На этот учебный год ставим амбициозные планы. И здесь наши наиболее активные организации-заказчики уже в эту работу включились и уже принимают учащихся колледжей в стенах своих организаций", - заявил министр образования Беларуси.