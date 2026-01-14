Как составляется прогноз погоды и насколько он точен, спросили у синоптика

От синоптиков всегда ждут точных прогнозов. Но насколько это реалистично, в студии "Первого информационного" рассказала Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии.

"Стопроцентных прогнозов не бывает. Вероятность ошибки уже в начальных данных достаточно высока", - подчеркнула Марина Грицкевич.

По ее словам, для того чтобы сделать прогноз погоды даже на ближайшие сутки, специалист для начала анализирует фактические данные, которых очень много. "У нас более 70 метеостанций по Республике Беларусь. Происходит анализ фактически складывающейся обстановки на территории европейских государств, на территории России до Уральских гор".

Для того чтобы составить прогноз, специалисту нужно знать фактические и прогностические данные. Дальше идет анализ прогностических карт. "Это и высотные карты, которые строятся по данным аэрологического зондирования, и карты фронта анализа, и данные численных моделей. На основании проанализированного материала составляется прогноз погоды".

За дежурную смену (а синоптики работают в отделе 24 на 7) происходит постоянный мониторинг погодных условий, они анализируют порядка 40-50 карт. Дальше идут мониторинг погодных условий, консультации, прогнозы погоды для отдельных отраслей экономики, которые составляются специалистом, при необходимости - выпуск штормовых предупреждений.