Богодель о том, как украинские беспилотники оказались на территории Прибалтики и в Финляндии

Как украинские беспилотники оказались на территории Прибалтики и в Финляндии, в программе "Это другое" прокомментировал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Для начала он предложил разобраться, каких данных точно не было. "Во-первых, точно не было никаких официальных заявлений со стороны Российской Федерации, руководства России, - обратил внимание эксперт. - Не было никаких официальных угроз или дипломатически нот, выдвинутых странами Прибалтики или Польши, и вообще никакими странами Североатлантического альянса. Не было предоставлено никаких данных объективного контроля воздушного пространства непосредственно в Прибалтике, что находились они именно на территории Ленинградской области".

"Что точно было? Первое. Были поражены объекты в Приморске, Выборге и Устюге. Были при этом сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Причем они были сбиты над Брянской областью, где-то под Псковом и даже под населенным пунктом Кириши. И были упавшие 3 беспилотника в Прибалтике, уже позже 2 беспилотника в районе Коувола в Финляндии. Причем об упавших беспилотниках, что они украинские, заявило само руководство Литвы, Латвии и Эстонии. И точно была неформальная, сформированная точка зрения, что все беспилотники пролетели как один через воздушное пространство Прибалтийских стран".

Украинские дроны массово падают в Прибалтике и Финляндии. Власти этих стран снова пытаются обвинить Россию, но дроны - украинские. Это уже подтвердили сами прибалты. Логично, что они летели в Россию. - Но как они преодолели полторы тысячи километров через территорию НАТО, при этом системы ПВО Евросоюза и НАТО "ничего не заметили"? - При чем здесь Польша и почему воздушный коридор вдруг "открылся"? Разбираемся, кто на самом деле запускает дроны с территории Прибалтики.

Далее эксперт предложил посмотреть объективно со стороны. "Если не было никаких результатов объективного контроля воздушного пространства, логично, что никаких данных не было и у военно-политического руководства Российской Федерации. Соответственно, не было объективных причин для того, чтобы выражать какую-то ноту протеста или заявлять о том, что мы там, дескать, сегодня так ответим, что мало не покажется", - отметил он.

"С другой стороны, если действительно пролет осуществлялся со стороны Прибалтийских стран и Балтийского моря, то здесь возникает очень серьезный вопрос: чем занимались радиотехнические войска, чем занимались зенитно-ракетные войска, которые прикрывали город трех революций - Ленинград. Значит, соответственно, есть серьезные вопросы и к 6-й армии, которая осуществляла это прикрытие. А если со стороны Балтийского моря, то, соответственно, и к дважды Краснознаменному Балтийскому флоту. Чем они занимались? А ведь на всякий случай это натовское направление. Ведь оттуда могли прилететь не только беспилотники, сделанные чуть ли не вручную на 3D-принтере, а могли прилететь и крылатые ракеты, и авиация, и все остальное. Значит, можно сделать выводы, что, возможно, ничего в это время туда не подлетало", - сделал предположение эксперт.

"Кроме того, возникает вопрос, как они могли пролететь в узком горлышке Сувалкского коридора, где и с одной стороны, и со второй буквально все напичкано средствами воздушного обнаружения и поражения. Это касается и Калининградского особого района, это касается и Республики Беларусь".

"Многие начинают заявлять, а вдруг они летели где-то там по Республике Беларусь. Но это вообще не выдерживает абсолютно никакой критики, поскольку у нас с Россией единая региональная система противовоздушной обороны, а во-вторых, если вы преодолели Республику Беларусь, вам еще как минимум 400 километров лететь до Ленинграда. Т. е. там тоже находятся соответствующие средства обнаружения. И, конечно же, из Республики Беларусь никак 300 беспилотников не могло зайти обратно в воздушное пространство НАТО по понятным причинам, что это было бы соответствующим образом вскрыто и представлено все совершенно другим способом", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

Андрей Богодель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b30a4728-8e5d-48d4-b7c9-565a9c27c498/conversions/2201920c-ab00-45e9-8e8f-256abc9fa777-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b30a4728-8e5d-48d4-b7c9-565a9c27c498/conversions/2201920c-ab00-45e9-8e8f-256abc9fa777-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b30a4728-8e5d-48d4-b7c9-565a9c27c498/conversions/2201920c-ab00-45e9-8e8f-256abc9fa777-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b30a4728-8e5d-48d4-b7c9-565a9c27c498/conversions/2201920c-ab00-45e9-8e8f-256abc9fa777-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Исходя именно из этой ситуации, можно определить ряд очень важных моментов. Если военно-политическое руководство знало, что так происходит, то это предательство в чистом виде, что можно исключить полностью. Данная ситуация никак не подойдет. С другой стороны, если действительно эти беспилотники пролетели через воздушное пространство, и у нас бы имелись необходимые данные, что они оттуда прилетели, это была бы великолепная возможность представить всему миру, что сегодня Североатлантический альянс и Прибалтийские страны используются как сторона конфликта, а вся Прибалтика как плацдарм для военного вторжения в Российскую Федерацию. Но этого по понятным причинам не произошло, несмотря на то что готовилась очень серьезнейшим образом именно провокация в отношении России. Я подчеркиваю, провокация в отношении России".

"Способ доставки БПЛА может быть абсолютно разный", - сказал эксперт, говоря об упавших беспилотниках в Эстонии и Финляндии, один из которых врезался в трубу электростанции. "Их могли откуда угодно запустить, где-то могли и на месте, что-то могли сделать, чтобы кто-то их увидел, что-то происходило. Но, поверьте, пролет 300 беспилотников, а я вам рассказал всю цепочку, где их в любом случае бы засекли. Конечно, это невозможно".

По его словам, странами НАТО готовится нанесение стратегического поражения Российской Федерации. "Не получилось данная провокация, они будут готовить следующую. Причем сегодня они в открытую говорят, что Балтийское море - это наше внутреннее море. И что вопросы, связанные с блокированием и Калининградской области, и Ленинградской области, - это всего лишь дело времени".