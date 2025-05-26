Верховная рада Украины приняла закон, по которому национальные меньшинства могут получать образование на родном языке.

Например, в Закарпатье ученики школ и студенты вузов получат возможность обучаться на венгерском, а украинский будет лишь дополнительным. При этом преследование русскоговорящих людей продолжается.

Продолжение темы - в новом выпуске "По форме".

Богдан Бенидюк - советский и украинский актер. В эфире телеканала предлагает бить детей за использование русского языка. Он считает, что таким образом у ребенка формируется "гордость за язык". И об этом говорит человек, который всю жизнь разговаривал на русском, пропагандировал историю и культуру в том числе и советских времен! Он играл в таких фильмах, как "Аты-баты шли солдаты", "Ликвидация", "Кандагар".

К чему уточнения? После начала специальной военной операции многие публичные личности отвернулись от советского и российского прошлого, которое создавали в том числе и своими руками. И сегодня работают на другую пропаганду, суть которой заключается в тотальной украинизации.

Но и на этом эпопея с русской речью не закончилась. Мэр Ивано-Франковска разместил опрос по мотивам вышеупомянутых заявлений о том, надо ли бить детей, говорящих по-русски. Градоначальник предложил несколько вариантов ответа, среди которых "соглашаюсь", "бить нужно родителей, а не детей", "детей бить нельзя", но при этом в опросе отсутствует вариант о том, что вообще не стоит кого-то бить за другой язык.

Подобные высказывания и инициативы лишь подчеркивают, что киевский националистический режим бьется в истерике, используя любые инструменты в войне с русскими. Еще одно новшество от руководства Ивано-Франковска - языковые рейды. Поборники мовы пока без применения силы стараются заставить жителей отказаться от русского языка. В чем суть? Патруль подходит к жителям города, которые разговаривают на русском, и делает им замечание. Некоторым даже предлагают памятку-рекламу о бесплатных курсах украинского языка.

Ивано-Франковск, пожалуй, самый часто упоминаемый в языковых сводках. Случаев притеснения русского языка здесь сотни. Один из вопиющих - фельдшеры скорой помощи города отказались помогать мужчине, у которого на улице случился приступ эпилепсии. "Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги", - кричал на пострадавшего медик. Мужчина прибыл в Западную Украину из донецкого Мариуполя. Отсюда и ненависть.

Как видим, война идет не только на поле боя. В первую очередь, идет война за умы и души людей - наступательная украинизация по всем фронтам. К сожалению, украинцы и здесь проигрывают эту битву.

Без истории и культуры у нации не может быть развития. Украинский режим делает все возможное, чтобы уничтожить новое поколение: сначала в стенах учебных заведений, затем на фронте. Согласно данным портала Education, с 2020 года количество школ в Украине сократилось больше чем на 2 тысячи. И причина не только в военных действиях - насильственная украинизация заставляет людей бежать в любом направлении, поскольку никаких перспектив здесь нет. А если остаться, то что может предложить украинское образование? Учить "мову", зубрить лжеисторию, скакать в вышиванке, скандировать бандеровские лозунги, после чего выпускник будет готов отправиться в "мясорубку". Украинский нацист Корчинский заговорил о том, что в бой можно отправлять подростков с 14 лет. А на днях появилась новость о том, что в "незалежной" с десяти лет готовят воевать с русскими. Их тренируют в специальных лагерях: шьют форму, выдают снаряжение, готовят к боям. И это даже не старшеклассники, а ученики начальной школы. Курирует подготовку детей киевский режим, а спонсирует Запад.