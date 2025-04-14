Как в сказке - где в Минске можно будет провести театрализованный обряд бракосочетания

В Год благоустройства в Минске еще интенсивнее занялись наведением порядка, озеленением, созданием зон отдыха. Изменения ожидают и значимые исторические объекты. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".

Один из таких объектов находится на территории Лошицкого парка. "Там стоят здания, которые являются памятниками культуры, построенными в XIX веке. Мы начали работы по благоустройству и реконструкции этих зданий и в этом году, к сентябрю, завершим. Они будут украшением нашего города и закончат комплексный подход в работе с Лошицким парком", - обозначил председатель Мингорисполкома.

Владимир Кухарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-xl-___webp_1920.webp 1920w

Там будет сделан ЗАГС, но не классический. Представители различных ЗАГСов города смогут там проводить театрализованные обряды бракосочетания. Владимир Кухарев

Он обратил внимание, что многие молодожены в день бракосочетания приезжают в Лошицкий парк. "Ну зачем ехать по городу из различных ЗАГСов? Можно теперь будет там такой обряд провести. По желанию, в стиле XVIII, XIX веков. Люди сейчас подготовлены для проведения таких запоминающихся важных событий", - отметил Владимир Кухарев.

Он также добавил, что там же будет несколько ресторанов и гостиница примерно на 18 мест, чтобы торжество можно было полностью провести в одном месте.