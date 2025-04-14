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Как в сказке - где в Минске можно будет провести театрализованный обряд бракосочетания
В Год благоустройства в Минске еще интенсивнее занялись наведением порядка, озеленением, созданием зон отдыха. Изменения ожидают и значимые исторические объекты. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".
Один из таких объектов находится на территории Лошицкого парка. "Там стоят здания, которые являются памятниками культуры, построенными в XIX веке. Мы начали работы по благоустройству и реконструкции этих зданий и в этом году, к сентябрю, завершим. Они будут украшением нашего города и закончат комплексный подход в работе с Лошицким парком", - обозначил председатель Мингорисполкома.
Там будет сделан ЗАГС, но не классический. Представители различных ЗАГСов города смогут там проводить театрализованные обряды бракосочетания.
Он обратил внимание, что многие молодожены в день бракосочетания приезжают в Лошицкий парк. "Ну зачем ехать по городу из различных ЗАГСов? Можно теперь будет там такой обряд провести. По желанию, в стиле XVIII, XIX веков. Люди сейчас подготовлены для проведения таких запоминающихся важных событий", - отметил Владимир Кухарев.
Он также добавил, что там же будет несколько ресторанов и гостиница примерно на 18 мест, чтобы торжество можно было полностью провести в одном месте.
Председатель Мингорисполкома упомянул и о втором важном объекте - Пищаловском замке. Сейчас он передан городу, сделана предпроектная документация для того, чтобы там сделать объект общепита.