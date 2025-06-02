Какие изменения внесут в типовой учебный план учреждений общего среднего образования

В учебно-полевых сборах в Беларуси отныне будут принимать участие все 10-классники. Вместо двух уроков физкультуры в неделю будет три. А историю Беларуси станут преподавать по-новому. С 1 сентября вступают в силу изменения в типовом учебном плане учреждений общего среднего образования.

Новость о том, что с 1 сентября у школьников будет больше уроков физкультуры, кандидат в мастера спорта по биатлону Диана Рудницкая восприняла на ура. Вместо двух занятий в неделю станет три. Об этом сообщили в Министерстве образования. Белорусские школьники, спортивные и активные, о пользе спорта знают не понаслышке.

Физическая подготовка очень поможет во время учебно-полевых сборов. Девятиклассник Роман Недвецкий в следующем году примет в них участие впервые. Ранее такой формат на протяжении нескольких лет существовал у кадетов и суворовцев. Он хорошо себя зарекомендовал, потому будет распространен на всех.

Учебно-полевые сборы теперь будут проходить не пять, а десять дней, а это шестьдесят учебных часов. Они начнутся сразу после завершения занятий в 10 классе и продлятся с 26 мая до 5 июня.

"Мальчики проходят учебно-полевые сборы в воинских частях и учреждениях образования, а девушки на базе учреждений здравоохранения. Эти сборы на практике закрепляют навыки, знания и умения. Парни готовы стать на защиту своего государства", - отметил руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 61 г. Минска Василий Кузьменков.

О том, как важно сохранить историческую память, знает и одиннадцатиклассница Виктория Станелик. В столичной гимназии № 24 уже два года историю Беларуси изучают в контексте всемирной. В рамках концепции нашей государственности разработали и новый формат учебного пособия.

"К сожалению, в современном мире есть попытки деформации исторического прошлого, обнуления культурного исторического наследия. Для белорусского народа историческая память - это главный фактор консолидации общества", - подчеркнула учитель истории и обществоведения гимназии № 24 г. Минска Ирина Крючкова.

Коснутся изменения и тех школьников, которые обучаются на дому. В их программу внесут дополнительные учебные предметы.