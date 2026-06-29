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В Могилеве вручили награды за отличные показатели в спорте и учебе
В Могилеве вручены специальные премии облисполкома - благодарности за отличные показатели в спорте, учебе и в целом социальной сфере. Площадкой выступил Музей славы, где аккумулирован боевой и трудовой подвиг жителей региона, а также тех, кто и сегодня прославляет его на всех площадках, включая международные. Лучшие принимали поздравления.
Сергей Листопад, директор СШ № 2 г. Белыничи:
"С одной стороны, это награда, с другой - моральный контракт с самим собой: делать еще больше, работать еще лучше на благо Могилевщины, развивать свою малую родину и в целом свою родину Беларусь".
"Во-первых, это стимул, во-вторых, большая ответственность и, конечно же, движение вперед. Действуем, не останавливаемся, и тогда у нас все обязательно получится", - уверенно заявила начальник сектора по идеологической работе РУП "Могилевоблгаз" Александра Колеснева.
Максим Строкун, учащийся Могилевского государственного училища олимпийского резерва:
"Я мастер спорта Республики Беларусь по дзюдо, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов. Это, конечно, было невозможно без поддержки болельщиков, государства. Награда - это большой стимул продолжать тренироваться дальше и приносить результаты своей стране".
Вручение премии стало стартом для праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси.