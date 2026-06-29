В Могилеве вручили награды за отличные показатели в спорте и учебе

В Могилеве вручены специальные премии облисполкома - благодарности за отличные показатели в спорте, учебе и в целом социальной сфере. Площадкой выступил Музей славы, где аккумулирован боевой и трудовой подвиг жителей региона, а также тех, кто и сегодня прославляет его на всех площадках, включая международные. Лучшие принимали поздравления.

Сергей Листопад, директор СШ № 2 г. Белыничи:

"С одной стороны, это награда, с другой - моральный контракт с самим собой: делать еще больше, работать еще лучше на благо Могилевщины, развивать свою малую родину и в целом свою родину Беларусь".

Сергей Листопад, директор СШ № 2 г. Белыничи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cada889a-6b92-4c2c-a68f-c208768db836/conversions/5abb6470-1ca1-4766-82c5-be2cfe1b901e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cada889a-6b92-4c2c-a68f-c208768db836/conversions/5abb6470-1ca1-4766-82c5-be2cfe1b901e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cada889a-6b92-4c2c-a68f-c208768db836/conversions/5abb6470-1ca1-4766-82c5-be2cfe1b901e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cada889a-6b92-4c2c-a68f-c208768db836/conversions/5abb6470-1ca1-4766-82c5-be2cfe1b901e-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Листопад, директор СШ № 2 г. Белыничи

"Во-первых, это стимул, во-вторых, большая ответственность и, конечно же, движение вперед. Действуем, не останавливаемся, и тогда у нас все обязательно получится", - уверенно заявила начальник сектора по идеологической работе РУП "Могилевоблгаз" Александра Колеснева.

Максим Строкун, учащийся Могилевского государственного училища олимпийского резерва:

"Я мастер спорта Республики Беларусь по дзюдо, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов. Это, конечно, было невозможно без поддержки болельщиков, государства. Награда - это большой стимул продолжать тренироваться дальше и приносить результаты своей стране".

Максим Строкун, учащийся Могилевского государственного училища олимпийского резерва news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f47c0f9b-d498-4efc-b41e-47c8dc8548f9/conversions/c1bc13ae-0ed3-417f-aa72-668c58cb1e7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f47c0f9b-d498-4efc-b41e-47c8dc8548f9/conversions/c1bc13ae-0ed3-417f-aa72-668c58cb1e7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f47c0f9b-d498-4efc-b41e-47c8dc8548f9/conversions/c1bc13ae-0ed3-417f-aa72-668c58cb1e7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f47c0f9b-d498-4efc-b41e-47c8dc8548f9/conversions/c1bc13ae-0ed3-417f-aa72-668c58cb1e7d-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Строкун, учащийся Могилевского государственного училища олимпийского резерва