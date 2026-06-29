В Минске поэтапно возвращают коммуникации в дом по улице Ленина после пожара

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Мингорисполкоме работала на месте пожара в Минске. Поэтапно в дом на улице Ленина, 9 будут возвращать электроэнергию. Частично электричество появится уже 29 июня.

Пока во дворе дома по-прежнему функционирует подвоз воды, генераторы, дежурят медики. Принято решение оперативно разобрать кровлю и установить временные перекрытия для защиты помещения от осадков, после чего приступить к полному восстановлению крыши.

Анатолий Ведерчик, гендиректор ГПО "Минскстрой":

"Строители приступили к обследованию. Планируется к концу сегодняшнего дня приступить к подготовительным работам, а с завтрашнего - начать разборку сгоревших конструкций. Задачи организации ГПО "Минскстрой" - сделать временную кровлю, чтобы не допустить затопления открытых квартир, убрать опасные для жизни конструкции и восстановить кровлю".