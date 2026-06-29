3.74 BYN
2.89 BYN
3.29 BYN
Минск принял II Международный турнир "Шахматы для мира"
Минск вновь стал центром шахматной дипломатии. В столице Беларуси завершился II Международный турнир "Шахматы для мира". Событие прошло в рамках первой Недели миростроительства ООН и приурочено ко Дню устава организации.
За победу боролись около 230 участников из разных стран, включая Германию, Египет, Иран, Казахстан, Россию, Румынию и Словакию. На церемонии закрытия представители ООН и МИД, а также главы более десятка дипмиссий объединились со всеми участниками, чтобы подвести итоги турнира.
Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:
"Вы знаете, в шахматах партию можно переиграть, а вот что касается международных дел, то зачастую неверные политические решения не дают возможности сыграть даже вничью или сыграть еще одну партию. Мне бы очень хотелось, чтобы ходы и в международной политике также тщательно выверялись, потому что от этого зависят судьбы миллионов людей".
Расул Багиров, Постоянный координатор ООН в Беларуси:
"Этот турнир становится уже регулярным, второй год мы его проводим. Есть запрос на проведение таких турниров в дальнейшем. Это меня радует. Шахматная игра - великая игра. Она придумана много-много лет назад и до сих пор не теряет свою актуальность. Игра по правилам, где ты не выдумываешь их, а делаешь ход согласно правилам, которые установлены".
Главной особенностью соревнований стала инклюзивность. Участие в мероприятии приняли в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.