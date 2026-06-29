Минск принял II Международный турнир "Шахматы для мира"

Минск вновь стал центром шахматной дипломатии. В столице Беларуси завершился II Международный турнир "Шахматы для мира". Событие прошло в рамках первой Недели миростроительства ООН и приурочено ко Дню устава организации.

За победу боролись около 230 участников из разных стран, включая Германию, Египет, Иран, Казахстан, Россию, Румынию и Словакию. На церемонии закрытия представители ООН и МИД, а также главы более десятка дипмиссий объединились со всеми участниками, чтобы подвести итоги турнира.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Вы знаете, в шахматах партию можно переиграть, а вот что касается международных дел, то зачастую неверные политические решения не дают возможности сыграть даже вничью или сыграть еще одну партию. Мне бы очень хотелось, чтобы ходы и в международной политике также тщательно выверялись, потому что от этого зависят судьбы миллионов людей".

Расул Багиров, Постоянный координатор ООН в Беларуси:

"Этот турнир становится уже регулярным, второй год мы его проводим. Есть запрос на проведение таких турниров в дальнейшем. Это меня радует. Шахматная игра - великая игра. Она придумана много-много лет назад и до сих пор не теряет свою актуальность. Игра по правилам, где ты не выдумываешь их, а делаешь ход согласно правилам, которые установлены".