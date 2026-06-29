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Науседа предложил Сейму ввести срочные разрешения для трудовых мигрантов
Автор:Редакция news.by
Науседа предложил Сейму ввести срочные разрешения для трудовых мигрантовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b044dc-7e62-4f96-93f6-023970e28c67/conversions/d9515ca0-083c-4814-8628-b84d370d4711-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b044dc-7e62-4f96-93f6-023970e28c67/conversions/d9515ca0-083c-4814-8628-b84d370d4711-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b044dc-7e62-4f96-93f6-023970e28c67/conversions/d9515ca0-083c-4814-8628-b84d370d4711-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b044dc-7e62-4f96-93f6-023970e28c67/conversions/d9515ca0-083c-4814-8628-b84d370d4711-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести срочные разрешения на работу для трудовых мигрантов. Об этом информирует пресс-служба главы балтийской республики.
"Форма срочных разрешений позволит эффективнее управлять миграционными процессами и способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы в некоторых отраслях хозяйства", - говорится в сообщении.
Офис президента предлагает Сейму (парламенту) рассмотреть инициативу, согласно которой трудовые мигранты могли бы трудоустраиваться в Литве на два года. После этого они должны выехать из страны по меньшей мере на полгода. Только по прошествии этого срока гастарбайтеры вновь могли бы претендовать на работу в балтийской республике.
Фото: РИА Новости