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Науседа предложил Сейму ввести срочные разрешения для трудовых мигрантов

Науседа предложил Сейму ввести срочные разрешения для трудовых мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести срочные разрешения на работу для трудовых мигрантов. Об этом информирует пресс-служба главы балтийской республики.

"Форма срочных разрешений позволит эффективнее управлять миграционными процессами и способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы в некоторых отраслях хозяйства", - говорится в сообщении.

Офис президента предлагает Сейму (парламенту) рассмотреть инициативу, согласно которой трудовые мигранты могли бы трудоустраиваться в Литве на два года. После этого они должны выехать из страны по меньшей мере на полгода. Только по прошествии этого срока гастарбайтеры вновь могли бы претендовать на работу в балтийской республике.

Фото: РИА Новости

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитваГитанас Науседамигранты