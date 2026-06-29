Науседа предложил Сейму ввести срочные разрешения для трудовых мигрантов

Офис президента предлагает Сейму (парламенту) рассмотреть инициативу, согласно которой трудовые мигранты могли бы трудоустраиваться в Литве на два года. После этого они должны выехать из страны по меньшей мере на полгода. Только по прошествии этого срока гастарбайтеры вновь могли бы претендовать на работу в балтийской республике.