СК Беларуси раскрыл первые подробности вспыхнувшего пожара в Минске

Следственно-оперативная группа работала на месте пожара по улице Ленина в Минске. Когда все риски были позади, они смогли приступить к работе. Оценить обстановку сверху помогала беспилотная авиация, а температуру внутри - тепловизоры.

"По данным следствия, 28 июня около 18:40 в офисном помещении, расположенном в 6-этажном доме по ул. Ленина, 9, директор одной из компаний почувствовал запах гари и сообщил об этом в МЧС. Вскоре огонь охватил весь мансардный этаж. Спасатели ликвидировали пламя около 03:40. В результате пожара никто не пострадал. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета".