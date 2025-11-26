Какие преимущества СГ можно интегрировать в ЕАЭС, рассказала Екатерина Господарик

Союзное государство Беларуси и России дает немало преимуществ. Что из них можно интегрировать в рамках ЕАЭС, рассказала в "Актуальном интервью" завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик.

"Отмечу опыт 2025 года. Сейчас произошла отмена роуминга между странами, что помогает и бизнесу, и простому населению. Когда приезжаем в Россию, у нас есть лимит трафика, который можем использовать для заказа такси, просмотра погоды, расписания транспорта и построения маршрута. Но это, наверное, самое обывательское", - считает она.

Кроме того, многие задумываются, как в другой стране будет действовать здравоохранение, как в Союзном государстве, поэтому, по мнению доцента, логично было бы масштабировать на просторах ЕАЭС получение медицинской помощи в Армении, в Кыргызстане, в Казахстане. "Было бы здорово получать и какие-то консультации у специалистов по заключениям и делать это дистанционно. Наверное, еще на слуху - пенсионная система, которая действует в рамках СГ. Мы понимаем, что то, что мы отработали в России, будет зачтено, там же можно получать и пенсию. Такую же прозрачную схему можно было бы осуществить и в рамках пяти стран ЕАЭС, потому что сегодня очень развита дистанционная работа", - отметила она.

Соответственно, если работать и платить налоги в странах "пятерки", то это могло бы засчитаться в пенсионной системе.

К слову, Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул ключевые сферы, в которых надо развиваться и углублять интеграцию в ЕАЭС, то есть переходить от подписанных договоров к практике, чтобы сделать союз более практикоориентированным. Белорусский лидер предложил усилить кооперацию в сфере промышленной продукции и производства, осуществить агропродовольственную безопасность, потому что Беларусь этим может поделиться и другие, что позволит обеспечить продовольственную безопасность в рамках Евразийского экономического союза. "Конечно, это и цифровая трансформация, единое транспортно-логистическое пространство, в рамках которых все процедуры были бы понятны как для бизнеса, так и для населения", - заявила Екатерина Господарик.