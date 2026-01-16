Какие страны НАТО вернули срочную службу - в проекте "По форме"

Парламент Германии утвердил законопроект о возвращении добровольной воинской службы. Эта мера призвана нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 тысяч человек до 260 к 2035 году, плюс получить 200 тысяч резервистов. Напомним, Берлин отменил призыв в 2011 году. Немецкая армия была исключительно профессиональной.

Теперь Германии нужны солдаты и, как оказалось, не только ей.

По свежим данным, 12 из 32 стран НАТО имеют действующую систему срочной военной службы. Их можно разделить на две группы: те, кто сохранил ее с прошлого века - Греция, Турция, Эстония, Финляндия, и те, кто вернул после отмены - Литва, Швеция, Латвия, Хорватия. К этому списку можно добавить и государства, которые сегодня находятся в раздумьях, возвращать срочку или нет. Это весьма любопытный вопрос. Ведь еще несколько лет назад в Беларусь летели камни - мол, "зачем вам призыв" и все в таком духе. Но, как видим, западная риторика кардинально изменилась. Почему? Давайте разберемся.

По форме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c685a509-2f03-47aa-80da-7545fb1828bc/conversions/9d156df6-e277-4739-bd0e-fc254e9fdd31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c685a509-2f03-47aa-80da-7545fb1828bc/conversions/9d156df6-e277-4739-bd0e-fc254e9fdd31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c685a509-2f03-47aa-80da-7545fb1828bc/conversions/9d156df6-e277-4739-bd0e-fc254e9fdd31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c685a509-2f03-47aa-80da-7545fb1828bc/conversions/9d156df6-e277-4739-bd0e-fc254e9fdd31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Причину возвращения срочной службы можно было бы и не озвучивать - понятна всем. После начала специальной военной операции России на Украине большинство стран НАТО проанализировали свои профессиональные армии и поняли, что этого будет недостаточно для ведения войны. Хотя до реального конфликта они были убеждены в правильности своего решения. Отныне за счет срочной службы они могут быстро пополнить армейский резерв.

Сегодня горячие дискуссии насчет возврата срочной службы ведут Германия, Польша и Великобритания. Бундесвер на протяжении года готовил население к нововведениям - заголовки СМИ то и дело пестрили фразами "Берлин возвращает призыв". С 2011 года там действует профессиональная армия. Однако с 1 января 2026 года вступил обязательный учет. Отныне все 18-летние юноши будут обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить. Цель - создать базу данных потенциальных призывников и понимать их возможности. Предполагаем, что еще максимум год и повестки полетят немецкой молодежи.

Польша тоже то и дело вбрасывала в общество идею о возврате службы, прощупывая настроения. По итогу вместо этого власти выбрали, как они утверждают, инновационный подход, совмещающий массовость с добровольностью, в рамках новой программы "Оборонная подготовка". Дело за малым - найти знак "равно" - заставить тех самых добровольцев проходить инновационную военную подготовку.

военный вертолет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3143d6c5-8da8-4c20-b2ad-b90159b281d0/conversions/4805b082-131f-466b-92bd-089cd08d466d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3143d6c5-8da8-4c20-b2ad-b90159b281d0/conversions/4805b082-131f-466b-92bd-089cd08d466d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3143d6c5-8da8-4c20-b2ad-b90159b281d0/conversions/4805b082-131f-466b-92bd-089cd08d466d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3143d6c5-8da8-4c20-b2ad-b90159b281d0/conversions/4805b082-131f-466b-92bd-089cd08d466d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теперь поговорим о ближайшей соседке. Латвия возобновила срочную службу в 2024 году. До этого с 2007 года страна полагалась на профессиональную армию и добровольные силы. Власти подчеркивают, что новая служба кардинально отличается от советской и построена по стандартам НАТО.

Решение Хорватии возобновить призыв в 26-м году после 17-летнего перерыва также связано с СВО. Призыв был "заморожен" в 2007-м для создания профессиональной армии перед вступлением в НАТО. Одной из причин отмены был высокий процент уклонения через альтернативную службу.

Литва вернула обязательную службу в 2015 году. В текущем году страна планирует увеличить призыв до 5 тысяч человек. Франция не возвращает срочную службу. Вместо этого с середины 2026 года запускается новая полностью добровольная программа для молодежи 18-19 лет сроком на 10 месяцев. Италия также не возвращает призыв. Предложен законопроект о создании добровольного военного резерва, но он еще не принят парламентом.