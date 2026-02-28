Какие технологии позволяют сохранить свежесть и аромат тюльпанов

Этот теплый день субботы дал понять белорусам: весна совсем близко. Хорошее настроение, а еще предпраздничные хлопоты - мужчины уже готовятся к 8 Марта.

Тюльпаны - цветы, без которых сложно представить женский праздник. На Гродненской овощной фабрике их выращивают уже третий год. Сейчас проводят срезку тюльпанов - они совсем скоро появятся в букетах на прилавках Гродно.

Работа с цветами начинается задолго до появления первых бутонов. Подготовка к весеннему сезону ведется практически круглый год - от выбора сортов до строгого соблюдения температурных режимов. На этапе роста особое значение имеют освещение, влажность и подкормка - именно эти факторы влияют на насыщенность цвета и прочность стебля.

Ирина Бычек, начальник участка № 4 Гродненской овощной фабрики:

"Цветы, как дети, требуют любви, заботы и внимания. В моменте посадки луковиц надо быть аккуратным, когда выносим, надо быть бережливым, но когда готовый цветок - надо срезать. Это выборочная срезка. Не сломать остальные, не навредить, не испортить. Бережно, аккуратно, как новорожденного ребенка достаем, зачищаем и укладываем в упаковку".

Сегодня на предприятии выращивают около 6 тыс. тюльпанов. Небольшие объемы компенсируются вниманием к каждой детали: от выбора луковиц до аккуратной срезки.

Совсем скоро эти тюльпаны отправятся в цветочные магазины и станут частью праздничных букетов к 8 Марта. Сейчас же самый ответственный этап - срезка. От соблюдения технологии зависит, как долго цветы будут радовать своих обладательниц.

Срезка проходит выборочно. Каждый цветок должен находиться на определенной стадии, чтобы сохранить свежесть как можно дольше.

"Срезку тюльпана проводим в период созревания бутона. Луковицу подрезаем под самый корень, чтобы была очистка и удлинение стебля. В дальнейшем идет хранение в холодильнике", - рассказала работница.

Ирина Руденок каждый цветок выбирает индивидуально, ориентируясь на степень окраски бутона и крепость стебля. Именно в этот момент виден результат нескольких месяцев труда.

Ирина Руденок, агроном участка № 4 Гродненской овощной фабрики:

"Технологический процесс длится очень долго. Пока цветы в холодильнике, мы просто наблюдаем за ростками. Самый интересный момент - это когда формируется бутон: он начинает выходить из стебля, раскрывается лист и начинается окрашивание. Говорят, наш тюльпан можно "узнать в лицо": когда женщина несет букет или мужчина дарит - сразу видно, что это наш цветок, мы его срезали. Это особенный трепет".

После срезки тюльпаны сортируют, упаковывают и помещают в специальные холодильные камеры. Там при температуре около нуля градусов цветы сохраняют свежесть до момента отправки в торговую сеть. Знают здесь и секреты, которые помогут продлить жизнь букету уже в домашних условиях.

Ирина Бычек, начальник участка № 4 Гродненской овощной фабрики:

"Совет таков: подрезать кончики, поставить в холодную воду в вазу, желательно еще льда туда набросать и где-то в центре комнаты - подальше от батарей и солнышка. И тогда до 5-7, а некоторые сорта до 10 дней выдерживают, стоят и радуют".