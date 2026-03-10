3.73 BYN
Какое будущее у Минска и Вашингтона - ответы в интервью экс-главы новостной службы Уильяма Джонса
Автор:Редакция news.by
США - в роли мирового полицейского. Почему это не в американской ДНК? Есть ли опасность ядерной войны, ведь договор об ограничении наступательных вооружений истек, а новый документ не подписан?
А также какое будущее у отношений Минск - Вашингтон? Нужно ли нам полноценное дипломатическое представительство.
О роли Президента Беларуси в урегулировании конфликта в Украине, о том, почему Трамп прислушивается к советам Лукашенко, но не всегда следует им.
Продолжаем серию эксклюзивных интервью. Уильям Джонс, экс-глава новостной службы EIR NEWS SERVICE, 11 марта в 19:30, на "Первом информационном".