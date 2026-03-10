Какое будущее у Минска и Вашингтона - ответы в интервью экс-главы новостной службы Уильяма Джонса

США - в роли мирового полицейского. Почему это не в американской ДНК? Есть ли опасность ядерной войны, ведь договор об ограничении наступательных вооружений истек, а новый документ не подписан?

А также какое будущее у отношений Минск - Вашингтон? Нужно ли нам полноценное дипломатическое представительство.

О роли Президента Беларуси в урегулировании конфликта в Украине, о том, почему Трамп прислушивается к советам Лукашенко, но не всегда следует им.