Какое место занимает Беларусь в глобальной политике - разбирались эксперты "Клуба редакторов"
Автор:Редакция news.by
Международные институты утратили свой вес в глобальной политике. На первый план выходят организации, которые способны развязать узел накопившихся противоречий. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил член Республиканской партии США политолог Стив Самарин. Эксперт отметил, что одной из таких структур может стать Совет мира.
Какое место занимает Беларусь в глобальной политике? В чем заключается большая перестройка политической структуры? Почему Евросоюз вынужден искать компромиссы и пойдет ли Киев на уступки?