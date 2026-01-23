Какое место занимает Беларусь в глобальной политике - разбирались эксперты "Клуба редакторов"

Международные институты утратили свой вес в глобальной политике. На первый план выходят организации, которые способны развязать узел накопившихся противоречий. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил член Республиканской партии США политолог Стив Самарин. Эксперт отметил, что одной из таких структур может стать Совет мира.