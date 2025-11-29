Каргин: Оман - ворота в страны Глобального Юга

Оман быстро превращается в ключевую точку выхода на страны Глобального Юга и одновременно становится привлекательным туристическим направлением. По словам востоковеда, политолога-американиста Александра Каргина (Россия), у Минска и Маската есть большие перспективы по реализации совместных инициатив.

"Оман - ворота в страны Глобального Юга. Если у вас хорошее отношение с Оманом, то вы выходите и на арабские страны, и на Африку. Оман - новая масштабная туристическая площадка, поскольку, с одной стороны, это южная страна, где тепло, море, солнце, а с другой стороны, там пока очень низкие цены. Там даже дешевле, чем в Турции и ОАЭ".