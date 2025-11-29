3.72 BYN
Каргин: Оман - ворота в страны Глобального Юга
Оман быстро превращается в ключевую точку выхода на страны Глобального Юга и одновременно становится привлекательным туристическим направлением. По словам востоковеда, политолога-американиста Александра Каргина (Россия), у Минска и Маската есть большие перспективы по реализации совместных инициатив.
Александр Каргин:
"Оман - ворота в страны Глобального Юга. Если у вас хорошее отношение с Оманом, то вы выходите и на арабские страны, и на Африку. Оман - новая масштабная туристическая площадка, поскольку, с одной стороны, это южная страна, где тепло, море, солнце, а с другой стороны, там пока очень низкие цены. Там даже дешевле, чем в Турции и ОАЭ".
Продолжая тему туризма, эксперт отметил, что Эмираты - культовое место, Оман является чем-то новым и развивающимся направлением. В общем, со всех точек зрения Оман - очень перспективное государство. "Это и новый хаб на Юге, и туристическое направление, и возможность развития совместных проектов. Плюс Оман вкладывается в Беларусь. Страна готова инвестировать порядка 1,5 млрд долларов в строительство бумажно-целлюлозного комбината", - дополнил Александр Каргин.