Карпенков: 2025 год был объявлен в войсках особого назначения годом беспилотной летательной авиации
Минувший год был объявлен в войсках особого назначения годом развития беспилотной летательной авиации. Об этом рассказал журналистам замминистра внутренних дел страны. Мы стали сами собирать и производить дроны, притом самые лучшие, поделился с "Первым информационным" Николай Карпенков.
Также серьезно увеличен боевой потенциал наших отрядов специального назначения. Ставка - на безопасность во всем и везде, несмотря на военно-политическую ситуацию за пределами нашей страны.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:
"Мы, учитывая военно-политическую обстановку, которая сложилась вокруг Республики Беларусь, серьезно старались повысить не только нашу кадровую офицерскую составляющую, но и усилить боевые возможности. Большое внимание в этом году уделили подразделениям специального назначения, проанализировав попытки цветных революций за последние годы: в Грузии, в Сербии, в Иране сейчас наблюдаем. Эти подразделения показали отличные результаты, они хорошо вооруженные, мобильные, успешно справляются со всеми провокациями".
Солдаты внутренних войск успешно выполняют задачи по линии криминальной милиции, антитеррористические задачи, обеспечивают спокойствие граждан на улицах, задерживают преступников, а также работают в приграничье, обеспечивая безопасность наших граждан.