Карпенков: 2025 год был объявлен в войсках особого назначения годом беспилотной летательной авиации

Минувший год был объявлен в войсках особого назначения годом развития беспилотной летательной авиации. Об этом рассказал журналистам замминистра внутренних дел страны. Мы стали сами собирать и производить дроны, притом самые лучшие, поделился с "Первым информационным" Николай Карпенков.

Также серьезно увеличен боевой потенциал наших отрядов специального назначения. Ставка - на безопасность во всем и везде, несмотря на военно-политическую ситуацию за пределами нашей страны.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"Мы, учитывая военно-политическую обстановку, которая сложилась вокруг Республики Беларусь, серьезно старались повысить не только нашу кадровую офицерскую составляющую, но и усилить боевые возможности. Большое внимание в этом году уделили подразделениям специального назначения, проанализировав попытки цветных революций за последние годы: в Грузии, в Сербии, в Иране сейчас наблюдаем. Эти подразделения показали отличные результаты, они хорошо вооруженные, мобильные, успешно справляются со всеми провокациями".