Карпенков: Две дополнительные воинские части появятся в Беларуси
Две дополнительные воинские части появятся в Беларуси. 12 марта об этом заявил командующий внутренними войсками Беларуси.
Одна из них уже распахнула свои ворота для военнослужащих в Гомеле. Отдельный отряд "Буран", открытый три года назад, преобразован в воинскую часть. Ей присвоен номер 3033. Это продиктовано временем и необходимостью, рассказал Николай Карпенков. Увеличен боевой потенциал всех отрядов, получено также новое оружие.
Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:
"На гомельском направлении к нашей бригаде добавился отдельный отряд специального назначения, который будет преобразован в воинскую часть для защиты наших городков и граждан. Мы серьезно увеличили боевой потенциал наших отрядов специального назначения, и они получили на вооружение дополнительно новое оружие: гранатометы, ПТУРы, огнеметы и крупнокалиберные пулеметы".
В течение трех месяцев планируется открыть новую воинскую часть и в Бресте. В нее будет преобразован нынешний отряд "Шторм".