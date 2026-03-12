Карпенков: Две дополнительные воинские части появятся в Беларуси

Две дополнительные воинские части появятся в Беларуси. 12 марта об этом заявил командующий внутренними войсками Беларуси.

Одна из них уже распахнула свои ворота для военнослужащих в Гомеле. Отдельный отряд "Буран", открытый три года назад, преобразован в воинскую часть. Ей присвоен номер 3033. Это продиктовано временем и необходимостью, рассказал Николай Карпенков. Увеличен боевой потенциал всех отрядов, получено также новое оружие.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками:

"На гомельском направлении к нашей бригаде добавился отдельный отряд специального назначения, который будет преобразован в воинскую часть для защиты наших городков и граждан. Мы серьезно увеличили боевой потенциал наших отрядов специального назначения, и они получили на вооружение дополнительно новое оружие: гранатометы, ПТУРы, огнеметы и крупнокалиберные пулеметы".