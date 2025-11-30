"Катюшин расчет": как Польшу настиг энергетический и демографический коллапс

Польшу настиг коллапс - энергетический и демографический. Суть проблемы кроется в политических решениях варшавских властей в пользу "зеленой брюссельской повестки" и во вражде с ближайшими соседями - Беларусью и Россией.

Самые высокие тарифы на электроэнергию в Евросоюзе сегодня - для польских предприятий. Жировки, которые получает население, делают кошелек намного легче. А результат - демографическая пропасть. Молодежь не стремится рожать детей из-за страха в завтрашнем дне.

Цифры - самые низкие за последние 200 лет. То есть даже после Второй мировой рождаемость в Польше была гораздо выше, нежели сегодня.

Польский коллапс

Польша оказалась в самом эпицентре энергетического хаоса. И волна от действий политиков за последние годы бьет по производству и обществу. И выплывать каждый должен самостоятельно. По данным Eurostat, польские предприятия сегодня платят за электроэнергию больше всех в Европейском союзе.

В 2025 году стоимость одного киловатт-часа достигла 0,37 доллара, тогда как, к примеру, в Германии 0,28 доллара. Германия, кстати, намерена субсидировать тарифы и снизить налоги для 600 тыс. компаний в качестве меры поддержки бизнеса. В Польше нагрузка только растет. А политики двух партий спорят: все-таки ветряки или дорогой уголь и американский СПГ. Энергетическая компания Польши в третьем квартале зафиксировала чистый убыток в размере почти 3 млн долларов. Высокая цена на электроэнергию не только лишает промышленность конкурентоспособности, а вынуждает закрывать производства и сокращать работников. Особенно остро кризис ощущает металлургия. В декабре из-за роста цен на электроносители прекращает работу легендарный завод Хута Кролевска.

Промышленное производство требует высоких энергозатрат. Но нынешнее варшавское правительство - ярый сторонник "зеленой брюссельской повестки". И Польша вынуждена оказаться в политическом шпагате. С одной стороны электорат и многочисленные социально-экономические проблемы, с другой - всесильный Брюссель и зависящие от него дотации.

Мачей Вишневский, главный редактор портала STRAJK.EU (Польша):

"Действительно, цены на энергию в Польше сейчас самые высокие в Европе, что плохо влияет на уровень жизни вообще и отражается на жизни обычных семей. На мой взгляд, Польша выбрала неправильную концепцию для изменения структуры снабжения электроэнергией, потому что все эти ветряные мельницы или солнечный свет - прекрасная идея, но в Польше ветра мало и солнца тоже не очень много".

Как итог, энергия превращается в роскошь вместо базового ресурса. Дорогая электроэнергия бьет и по жилищному сектору. Рост тарифов становится одной из причин повышения цен на жилье и коммунальные услуги. И кризис в одном секторе цепляет уже другой.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Это, конечно, вытекает из общей обстановки, экономической обстановки Польши. Мы просто сейчас пикируем в задолженностях страны. У нас даже в бюджете, который планируется, заложена прибыль на уровне 600 с чем-то миллиардов, а затраты 900 миллиардов. Это уже дефицит 200 с чем-то миллиардов злотых. Это катастрофа экономическая! Польша только на обслуживание долгов тратит 90 млрд в год. Почти 15 % нашей прибыли мы отдаем, чтобы погашать долги. Это и отражается на определенных отраслях: у нас проблемы с финансированием медицинского обслуживания и, конечно, проблемы с финансированием госслужащих".

5 млн - такое количество поляков находится сегодня в крайне бедном положении. Не хватает на жилье, еду, самую дешевую одежду и обувь, даже на лекарства. Польская рабочая сила предпочитает утекать за границу. Молодежь больше других подвержена безработице. Подорожание жизни приводит к тому, что уже и рождение, а затем и содержание детей становится неподъемной роскошью. И молодые поляки, неуверенные в своем будущем, не хотят брать на себя ответственность за потомство.

"Я могу позаботиться о собаке, но если я хочу иметь ребенка, мне нужно его как-то обеспечить. И это действительно серьезно", - поделился мнением молодой поляк.

"Немного страшно. Я думаю, много страха забеременеть. Страх, а что потом будет с плодом или вообще с нами и с нашими жизнями", - высказала опасения девушка.

"Дорогие квартиры, высокие расходы. Жизнь сильно изменилась!" - считает молодой человек.

"Не хотят рожать, потому что не могут себе этого позволить, потому что у нас весьма нестабильная ситуация в стране", - поделился мнением парень.

"Потому что в стране жилищный кризис. Государство не строит социальные квартиры. Мы обречены. В таких условиях тяжело завести семью", - согласен с ним второй.

Первый и главный фактор, почему молодежь не хочет заводить семью и потомство, - это рост цен на жилье. Вместо ребенка предпочитают заводить кота или собаку. Кроме того, в Польше в отличие от Беларуси нет такого понятия, как декретный отпуск. 4 месяца мама будет получать оплату. Можно, конечно, продолжать сидеть дома и дальше, но, увы, уже без денег. Во сколько ежемесячно обходятся траты на содержание семьи - поделился белорусский эмигрант.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b7daca8-4922-4e1c-b3a1-7cee9fb26e8f/conversions/92b2d5f5-7b89-49b7-afce-4a58e3bd5a6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b7daca8-4922-4e1c-b3a1-7cee9fb26e8f/conversions/92b2d5f5-7b89-49b7-afce-4a58e3bd5a6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b7daca8-4922-4e1c-b3a1-7cee9fb26e8f/conversions/92b2d5f5-7b89-49b7-afce-4a58e3bd5a6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b7daca8-4922-4e1c-b3a1-7cee9fb26e8f/conversions/92b2d5f5-7b89-49b7-afce-4a58e3bd5a6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польские эксперты бьют тревогу: поляки просто исчезают. В 2024 году в Польше родилось 250 тыс. детей. И это самый низкий показатель за последние два столетия. В Сопоте, например рождаемость сократилась в 2 раза. В 2025-м в Варшаве родилось лишь 11 тыс. детей. И прогноз таков: в 2027-м количество новорожденных сократится до 9 тыс. Оптимизма в демографии польские власти не испытывают. Сокращение не произошло внезапно, антирекорды рождаемости фиксируют каждый год. В Польше закрывают детские сады в городских микрорайонах. Сейчас ожидается закрытие 23 учреждений. Плюс некоторые просто не будут набирать воспитанников. Дальше - больше. Эксперты полагают, не за горами и закрытие школ. Такое количество учреждений среднего образования тоже просто не понадобится.