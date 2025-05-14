КГК 15 мая проведет горячую линию по вопросам обращения чеков "Имущество"

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Комитет госконтроля 15 мая проведет горячую линию по вопросам обращения именных приватизационных чеков "Имущество". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на КГК.

На горячую линию граждане могут сообщить о проблемных вопросах, связанных с обменом чеков "Имущество" на акции предприятий, а также о причинах, которые сдерживают этот процесс.

Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Также сообщить информацию можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.