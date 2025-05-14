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КГК 15 мая проведет горячую линию по вопросам обращения чеков "Имущество"
Комитет госконтроля 15 мая проведет горячую линию по вопросам обращения именных приватизационных чеков "Имущество". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на КГК.
На горячую линию граждане могут сообщить о проблемных вопросах, связанных с обменом чеков "Имущество" на акции предприятий, а также о причинах, которые сдерживают этот процесс.
Обращения принимаются на короткий номер 191. Звонить можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Также сообщить информацию можно в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
В настоящее время чеки "Имущество" можно обменять на акции предприятий, перечень которых размещен на интернет-сайте ОАО "АСБ Беларусбанк".