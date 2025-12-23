КГК рассказал, какие недостатки выявлены в работе лесной отрасли

Какие недостатки выявлены в работе лесной отрасли, рассказали в Госконтроле. Прежде всего, речь о невостребованной древесине. Объем остатков около 6 млн кубометров.

Цифра впечатляющая. Весь этот ценный ресурс может быть испорчен лишь потому, что лесопродукцию вовремя не вывезли и не обработали. Одна из проблем - нарушения порядка хранения заготовленной древесины. И здесь очевидны вопросы контролирующих органов к Минлесхозу. Озвучил Госконтроль и несколько позитивных моментов отрасли. Улучшилась инфраструктура лесного комплекса, построены новые лесные дороги, созданы современные лесные питомники.

Василий Руденик, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Сегодня возрастная структура лесов позволяет заготавливать более 25 млн куб.м древесины. "Задача всего лесного комплекса - умело распорядиться данным ресурсом, эффективно его переработать, получить продукцию с высокой добавленной стоимостью, насытить все народное хозяйство продуктами деревообработки и весь излишек хорошей конкурентоспособной продукции продать за рубеж".

Дмитрий Моторо, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Можно выделить из наиболее часто встречаемых нарушений, которые допускаются должностными лицами Министерства лесного хозяйства: незаконные рубки, нарушения при работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины), нарушения в ходе транспортировки древесины, нарушения, допускаемые при разработке ветровально-буреломных лесосек и усыхающих хвойных насаждений.