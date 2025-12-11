"Хотят посещать своих родственников" - Киреев о безвизовом въезде в Беларусь для европейских граждан

"Европейские власти ограничивают посещение своими жителями, своими гражданами Республики Беларусь - боятся культурного, политического взаимодействия, боятся, что люди посмотрят, что в Беларуси живут нормальные люди, что руководство республики настроено конструктивно, и это будет самой жесткой антипропагандой по отношению к современному курсу европейских властей. И поэтому они ограничивают посещение своими гражданами Республики Беларусь. Сами граждане это (продление безвиза. - Прим. ред.) воспринимают как очень большое положительное явление, потому что люди интересуются жизнью в республике, люди хотят посещать своих друзей, знакомых, родственников, культурные достопримечательности, хотят торговать, хотят взаимодействовать. И вот этот режим открытости для посещения Беларуси однозначно положительно работает на восприятие республики именно простыми гражданами европейских стран".