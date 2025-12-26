Хренин: "Орешник" можно применять как в ядерном снаряжении, так и в простом

Размещенный на территории Беларуси комплекс "Орешник" может иметь ядерное и обычное снаряжение, сообщил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Он напомнил, что "Орешник" уже находится на белорусской территории. Его размещение является реакций Минска на агрессию со стороны Запада и "их желание воевать".

"Все в интернете были свидетелями возможностей комплекса. Его можно применять как в ядерном снаряжении, так и в простом снаряжении ракеты. Дальность применения - наверное, это не большая тайна, - до 5 тыс. км может лететь", - сказал министр.

Отмечая сдерживающий фактор наличия "Орешника", Хренин напомнил, что Беларусь не собирается воевать, хотя этим и пугают западные политики свои страны.

"Не хотим мы воевать, давайте договариваться. Но если полезете, тогда нам ничего не остается", - сказал Хренин.

Новейший комплекс "Орешник" был впервые применен при ударе российской армии по предприятию ВПК Украины в Днепропетровске. Это испытание в боевых условиях состоялось 21 ноября 2024 года. Ракета была в неядерном исполнении.

Ракеты "Орешника" являются гиперзвуковыми. Их невозможно сбить ни одной из существующих систем противоракетной обороны.