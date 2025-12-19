Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хренин рассказал, какие задачи стоят перед ВС Беларуси

Какие основные задачи сегодня стоят перед белорусскими Вооруженными Силами в новом политическом и международном контексте, рассказал Виктор Хренин, делегат VII Всебелорусского народного собрания, министр обороны Беларуси.

"Задача всегда остается для нас неизменной. Это быть готовым к выполнению задач по предназначению, не допустить эскалации, обеспечить суверенитет, быть гарантом суверенитета независимости и территориальной целостности нашей страны", - уточнил Виктор Хренин.

Среди приоритетов он назвал развитие радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов, средств батарейной борьбы, средств противодействия беспилотным авиационным комплексам, развитие систем управления, внедрение новых форм и способов подготовки войск.

