Хренин рассказал, какие задачи стоят перед ВС Беларуси

Какие основные задачи сегодня стоят перед белорусскими Вооруженными Силами в новом политическом и международном контексте, рассказал Виктор Хренин, делегат VII Всебелорусского народного собрания, министр обороны Беларуси.

"Задача всегда остается для нас неизменной. Это быть готовым к выполнению задач по предназначению, не допустить эскалации, обеспечить суверенитет, быть гарантом суверенитета независимости и территориальной целостности нашей страны", - уточнил Виктор Хренин.