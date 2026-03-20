Киреев рассказал, какие рынки мировой экономики могут пострадать в условиях коллапса

На фоне конфликта на Ближнем Востоке на отдельных рынках уже создаются условия для глубокого кризиса. По словам эксперта, в первую очередь это касается Европы и Индии, которые могут открыть путь новым игрокам в глобальной игре.

"Сложилась ситуация для того, чтобы на определенных рынках создать условия для коллапса экономики и привести к переразделу мирового рынка уже не только энергетического, но и промышленного, энергетического, информационного. Тенденция к снижению количества участников конфликта минимальна. А тенденция того, что театр военных действий и количество участников увеличится, очень существенна. Поэтому мы можем столкнуться с тем, что определенные рынки, в первую очередь европейский и индийский, пойдут на дно и освободят место в мировой экономике для других игроков", - отметил политолог Владимир Киреев.