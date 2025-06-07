Клубничный сезон в Беларуси. Как не потеряться в изобилии ароматной ягоды?

"Альба", "азия", "брилла", "земляничная", "румба". В Беларуси сезон клубники. Как выбрать сезонную ягоду без ущерба для здоровья и кошелька.

На календаре июнь. А это значит, что любимый многими белорусами клубничный сезон в самом разгаре. И хотя теплая зима и весенние заморозки заставили знатно поволноваться белорусских фермеров, спешим успокоить: урожай уродился. А ягоды хватит всем желающим.

Любимый символ лета и вкус (прямиком из детства) заполнил прилавки Комаровского рынка. Для многих самая вкусная ягода - домашняя, с грядки. Выращенный фермерами урожай - ничем не хуже. Напротив разновидность крупногабаритной земляники поражает: от сладкой "альбы" до с кислинкой "азии".

Самый пик клубничного сезона, как правило, приходится на июнь. Несмотря на то что он недолгий, но точно самый вкусный. Полакомиться ароматной ягодой ежедневно спешат десятки белорусов.

Без споров, клубника - одна из любимейших ягод многих людей. Однако с ее употреблением все же стоит быть аккуратнее, предупреждают врачи. Особенно аллергикам. Да и всем, кто не хочет навредить собственному здоровью, стоит придерживаться золотого правила: всего должно быть в меру.

Клубника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d737b2b6-fcc5-4ea8-b7f2-e43caf103739/conversions/53ac546d-507e-484d-a936-5532f1b1895f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d737b2b6-fcc5-4ea8-b7f2-e43caf103739/conversions/53ac546d-507e-484d-a936-5532f1b1895f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d737b2b6-fcc5-4ea8-b7f2-e43caf103739/conversions/53ac546d-507e-484d-a936-5532f1b1895f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d737b2b6-fcc5-4ea8-b7f2-e43caf103739/conversions/53ac546d-507e-484d-a936-5532f1b1895f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Лунинецком районе планируют установить памятник клубнике