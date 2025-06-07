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Клубничный сезон в Беларуси. Как не потеряться в изобилии ароматной ягоды?
"Альба", "азия", "брилла", "земляничная", "румба". В Беларуси сезон клубники. Как выбрать сезонную ягоду без ущерба для здоровья и кошелька.
На календаре июнь. А это значит, что любимый многими белорусами клубничный сезон в самом разгаре. И хотя теплая зима и весенние заморозки заставили знатно поволноваться белорусских фермеров, спешим успокоить: урожай уродился. А ягоды хватит всем желающим.
Любимый символ лета и вкус (прямиком из детства) заполнил прилавки Комаровского рынка. Для многих самая вкусная ягода - домашняя, с грядки. Выращенный фермерами урожай - ничем не хуже. Напротив разновидность крупногабаритной земляники поражает: от сладкой "альбы" до с кислинкой "азии".
Самый пик клубничного сезона, как правило, приходится на июнь. Несмотря на то что он недолгий, но точно самый вкусный. Полакомиться ароматной ягодой ежедневно спешат десятки белорусов.
Без споров, клубника - одна из любимейших ягод многих людей. Однако с ее употреблением все же стоит быть аккуратнее, предупреждают врачи. Особенно аллергикам. Да и всем, кто не хочет навредить собственному здоровью, стоит придерживаться золотого правила: всего должно быть в меру.
В Лунинецком районе планируют установить памятник клубнике
О любви белорусов к сладкой ягоде говорит еще один интересный факт. В агрогородке Дворец (здесь по завершении клубничного сезона - в конце июня - традиционно проходит региональный праздник "Лунінецкія клубніцы") хотят установить памятник клубнике. Уже объявлено открытое обсуждение концепции. Всех любителей ароматной ягоды приглашают принять участие в конкурсе эскизов будущего памятника.