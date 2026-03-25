КНДР может привлекать сотрудничество с Беларусью в аграрной сфере, считает эксперт Зуева

"Вообще в целом КНДР сейчас укрепляются на международной арене, вес их становится значительно более серьезным, чем раньше. А если учесть те заявления, которые в последние несколько месяцев делал уважаемый товарищ Ким Чен Ын, мы можем говорить о том, что КНДР нацелена на расширение дипломатии и укрепление сотрудничества с союзниками, которые разделяют их ценности. Поэтому сейчас мы наблюдаем потепление и активизацию отношений с Республикой Беларусь со стороны КНДР, - отметила Александра Зуева, эксперт центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. - Сейчас, я думаю, будет активно развиваться сотрудничество по линии аграрной, по линии сельского хозяйства, потому что Беларусь действительно сильна в этом секторе очень. Я думаю, что как раз для Пхеньяна это является таким большим привлекательным стимулом наращивать сотрудничество именно в области сельского хозяйства по той причине, что, к сожалению, север Корейского полуострова не так богат возможностями для ведения мощной аграрной реформы и именно наращивания продуктовой безопасности. Однако со стороны Беларуси как раз Пхеньян может получить ту самую возможность".