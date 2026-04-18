Коллектив Генпрокуратуры на субботнике высадил аллею елей в Минске
Генеральный прокурор Дмитрий Гора, его заместители, прокуроры районов города, иные работники надзорного ведомства, а также учащиеся правовых классов "Юный прокурор" приняли участие в республиканском субботнике на территории Аллеи памяти руководителей и работников прокуратуры БССР в Московском районе Минска.
Место выбрано неслучайно. Аллея была заложена в 2024 году как символ преемственности поколений. Сегодня здесь продолжили работу: высадили новые ели и привели в порядок территорию после зимы.
Генеральный прокурор Дмитрий Гора :
"Мы продолжаем традицию, которая заложена очень давно. Это традиция проводить субботники и приводить в порядок наши города, благоустраивать скверы и другие места, где отдыхают люди. Мы с удовольствием в этот день принимаем участие в республиканском субботнике, высаживаем деревья, наводим порядок и чистоту. Это приятно нам, и, я уверен, это будет приятно и тем, кто здесь гуляет, наслаждается нашим прекрасным городом".
К субботнику подключились прокуроры по всей стране. В регионах сотрудники надзорного ведомства благоустраивали памятники и мемориальные комплексы, высаживали деревья, наводили порядок в парках и общественных пространствах.