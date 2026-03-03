Колташов: Прогнозы о 150-200 долларах за баррель нефти - не пустой звук

"Прогнозы о 150-200 долларах за баррель нефти не являются пустым звуком. Если 20-30 % мирового предложения углеводородов будет сейчас выведено из игры, то произойдет взлет цен на энергоресурсы".

Такая ситуация приведет, выразил мнение эксперт, к резкому ухудшению ситуации в экономике Европейского союза и Великобритании. Не менее тяжело будет и странам Юго-Восточной Азии, потребляющим нефть и газ из Персидского залива. "Но там нет таких издержек производства, связанных со стоимостью недвижимости, ценой рабочей силы, налогами, как в ЕС", - объяснил Василий Колташов.