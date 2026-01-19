Контроль мастерства: как и зачем в Беларуси проверяют боеготовность Вооруженных Сил

В Беларуси проходит комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Является ли это событие экстраординарным или оно вписывается в плановую работу? На вопросы о сути, целях и контексте нынешних мероприятий в эфире ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Булавко.

Как сразу подчеркнул Анатолий Булавко, проверка носит абсолютно плановый характер для проверяющих, хотя для проверяемых она, естественно, внезапна.

Он пояснил, что необходимость таких мероприятий обусловлена самой природой Вооруженных Сил как живого, динамично развивающегося организма: "Обусловлено это, прежде всего, тем, что приходят на вооружение новые образцы техники. Их нужно не просто освоить, а овладеть способами применения этой новой техники до состояния мастерства. К сожалению, те события, которые происходят сегодня в Украине, демонстрируют, что формы и способы применения Вооруженных Сил кардинально меняются. Мы этому учимся, но это нужно контролировать".

Проверка, по его словам, - это своего рода "экзамен", составная часть обучения, а высокий уровень его проведения подчеркивает важность задачи. "Важно понимать не то, насколько мы освоили технику вооружения, но и то, что мы готовы воспользоваться своими знаниями в любых условиях обстановки, в том числе и в таких непростых погодных условиях", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос о содержании проверок, Анатолий Булавко выделил их комплексный характер: "Проверяется вся система обеспечения безопасности и ее способность выполнять задачу в тесном взаимодействии. Противовоздушная оборона, авиация, механизированные воинские части и подразделения, в том числе обеспечение. Ведь успех зависит от того, насколько они синхронно будут действовать".

Ключевой особенностью является то, что сценарии проверок никогда не повторяются. "Активно используется опыт СВО, все наработки, которые осуществлялись в войсках. Все это позволяет, в том числе высшему руководству нашего государства, понять, где у нас есть тонкие места, на что сосредоточить основное внимание и, самое главное, где нужно задействовать ресурс государственного уровня для того, чтобы этих тонких мест не было априори", - заявил Анатолий Булавко.

Говоря о конкретных направлениях, на которые влияет опыт специальной военной операции России, депутат на первое место поставил оперативную маскировку: "Ведь от того, насколько незаметно будут передислоцированы силы и средства на важные участки и направления, опять же, зависит успех выполнения задач".

В качестве высшей оценки этих усилий он привел пример с ракетным комплексом "Орешник": "Наши оппоненты говорят, что нет никакого "Орешника" в Беларуси. На мой взгляд, это высшая оценка нашей оперативной маскировки. Когда "Орешник" пришел в страну, он уже заступил на боевое дежурство, а наши оппоненты до сих пор не могут понять, что это уже произошло".

Вторым критически важным направлением названы беспилотные летательные аппараты. Однако, как отметил Анатолий Булавко, их применение адаптируется под белорусский театр военных действий.

"Беларусь - это не самый лучший и комфортный театр потенциальных военных действий, поэтому использование этих сил и средств важно отработать. Самое главное - это способность наших Вооруженных Сил противодействовать подобным образцам вооружения наших "потенциальных непартнеров", - объяснил депутат.

Особое внимание главы государства Александра Лукашенко к армейским делам Анатолий Булавко объяснил фундаментальной важностью безопасности для развития страны: "Обеспечение безопасности государства - это основополагающее условие для того, чтобы нормально развивалась экономика".

Отдельно депутат прокомментировал роль тактического ядерного оружия (ТЯО) и комплекса "Орешник". Он охарактеризовал их как мощный "предохранитель" и сдерживающий фактор.

"Появление этих образцов вооружения на нашей территории - это, скажем так, тот фон, на котором продолжают развиваться наши Вооруженные Силы. Это тот предохранитель, который остужает очень горящие головы наших, к сожалению, "непартнеров". Все-таки тактическое ядерное оружие, "Орешник" - это серьезнейший сдерживающий фактор, который обеспечивает безопасность прежде всего нашего государства", - заявил Анатолий Булавко.