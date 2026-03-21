Коротченко: Трамп вынужден учитывать позицию, мнение и потенциал Беларуси

"Я оцениваю это как большой внешнеполитический успех Президента Беларуси. В условиях мировой военно-политической турбулентности Минск четко защищает свои национальные интересы, причем не в ущерб кому-то, а во благо своим гражданам и своей экономике. Мы можем подтвердить высокий международный авторитет Минска даже на фоне той злобной ненависти, которую демонстрируют к Республике Беларусь ее оппоненты в лице Польши, Литвы и ЕС. Трамп, который мало с кем считается, вынужден учитывать позицию, мнение и потенциал Республики Беларусь. Поэтому Минск как переговорная площадка в нынешних условиях может быть востребован как никогда для решения самых сложных и опасных вызовов в текущей ситуации. Безусловно, мы должны отметить принципиальную позицию Лукашенко, который не побоялся в лицо представителю Трампа сказать, что Иран - это союзник Республики Беларусь, - прокомментировал Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик (Россия). - Вы знаете, в современном мире уважают прежде всего за потенциал и политическую позицию. Минск как исповедовал все эти принципы международных отношений, так и не отказался ни от одного из них. И это заслуживает уважения даже в США".