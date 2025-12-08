"Коррупционные скандалы в окружении фон дер Ляйен и не только ее говорят исключительно о массовости коррупции в европейских элитах. Будем честны, учитывая, что во Франции сейчас сидит бывший президент за коррупционные дела, за подкуп иностранцами, было бы странно ждать от других европейских чиновников какой-то кристальной честности. Коррупция на Западе вопреки лозунгам о демократии и борьбе с ней по большому счету массовая, практически легальная, потому что местные элиты представляют собой закрытый клуб и склонны оправдывать действия друг друга. Они считают, что имеют право жить лучше среднего за счет народных масс, в том числе наживаясь за счет нечестных механизмов".