Косыгин: Прошел период, когда люди думали, что война идет далеко и Беларуси это не касается

Председателю Постоянной комиссии ПА ОДКБ, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси Руслану Косыгину часто приходится встречаться с людьми, выезжать в регионы. Он ответил в "Актуальном интервью" , какие вопросы чаще всего они задают, что волнует людей и насколько они уверены в завтрашнем дне и в своей безопасности.

"Я, как человек военный, который реализует задачи по вопросам нацбезопасности, по профилю комиссии национальной безопасности, все время в рамках встреч с избирателями говорю о важности сохранения мира, а также о той обстановке, которая складывается вокруг белорусского государства и в мире в целом. Объективно скажу, что люди как никогда понимают, насколько важно сохранить и обеспечить мир", - заявил председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ.

Он с уверенностью сообщил, что прошел тот период, когда люди думали, что мир - там, а война идет где-то еще, и Беларуси это вроде как и не касается. Сегодня люди с пониманием относятся к решениям, которые принимаются Президентом Беларуси Александром Лукашенко и остальным руководством страны по обеспечению безопасности Республики Беларусь, региональной и глобальной безопасности. "Все, что делает Президент, в том числе и в рамках отношений, которые развиваются шаг за шагом в рамках стабилизации с США. Поверьте мне, пройдет время, и даже безумцы, которые сегодня руководят ЕС, будут вынуждены говорить с нами, искать компромиссы и переходить от конфронтации к диалогу", - убежден Руслан Косыгин.