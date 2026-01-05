3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Кредитная программа "На родныя тавары" продлена - ассортимент стал еще шире
Кредитная программа "На родныя тавары" продлена до конца 2026 года. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Cписок кредитуемых товаров значительно расширился. Теперь в нем есть ноутбуки, персональные мини-компьютеры, мониторы, соковыжималки, электроплитки, электросамокаты, электрические приборы отопления и ряд другой продукции. А вот механизм остался неизменным - кредиты по-прежнему предоставляются на льготных условиях с уплатой 4 % годовых. Однако теперь установлены дифференцированные сроки (год, два и три года) погашения кредитов в зависимости от категорий товаров.
Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "На недорогостоящие товары срок кредитования определяется до года. На более дорогие товары, такие как бытовая техника, холодильники, телевизоры, микроволновые печи и ряд других, до двух лет. И более дорогие товары, такие как сантехническое оборудование, газовые котлы, домостроительные группы товаров, кредитуются до трех лет. Также необходимо отметить, что ранее выданные кредиты по 992-му постановлению являются актуальными на тот период, который был определен кредитными договорами в предыдущем периоде".
Кредитная программа "На родныя тавары" востребована среди белорусов. За 2 года заключено уже более 215 тыс. договоров на сумму почти 1 млрд рублей.
Ожидается, что продление программы и расширение списка товаров вызовет еще больший интерес к продукции под брендом "Сделано в Беларуси".