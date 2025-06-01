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Кто и каким образом будет распределять квартиры по госзаказу?
С 1 июня в Беларуси вступили в силу изменения к порядку строительства и кредитования жилья. Кто будет распределять квартиры по госзаказу, рассказала замначальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в "Актуальном интервью".
"Квартиры по государственному заказу будут распределять местные исполнительно-распорядительные органы. Они будут предусматривать часть жилых помещений для очередников, которые состоят на учете по месту жительства в этих же органах. Часть квартир будет предоставляться соответствующим госорганизациям, предприятиям для приобретения или аренды сотрудниками жилых помещений", - обозначила Инна Пинковская.
По ее словам, если очередники, которые имеют право на господдержку, откажутся от приобретения жилья, оно будет предоставляться очередникам без господдержки.