Кто и каким образом будет распределять квартиры по госзаказу?

С 1 июня в Беларуси вступили в силу изменения к порядку строительства и кредитования жилья. Кто будет распределять квартиры по госзаказу, рассказала замначальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в "Актуальном интервью".

"Квартиры по государственному заказу будут распределять местные исполнительно-распорядительные органы. Они будут предусматривать часть жилых помещений для очередников, которые состоят на учете по месту жительства в этих же органах. Часть квартир будет предоставляться соответствующим госорганизациям, предприятиям для приобретения или аренды сотрудниками жилых помещений", - обозначила Инна Пинковская.