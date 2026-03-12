3.73 BYN
Куда идут налоги на собак: в Минске обновят 46 площадок для выгула и построят новую
Наличие поводка и намордника для потенциально опасных животных, выгул - в специально отведенных местах и уборка за собакой в общественных местах. В Беларуси за нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф в размере от 1 до 15 базовых величин.
Кроме регистрации питомца, владельцам собак ежеквартально необходимо уплачивать налог с момента достижения животным 3 месяцев. За обычную породу - 14 рублей, за потенциально опасную - 67 рублей. Определенным категориям граждан положены льготы.
Марина Толстик, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства:
"С 1 июля там, где мы будем знать, независимо от того, зарегистрировано домашнее животное или нет, сразу выставлять налог. Действительно, задаются вопросом, куда же эти деньги пойдут. Часть денег будет направлена, конечно же, на развитие инфраструктуры для домашних животных. На 2026 год запланировано устройство одной новой площадки, и 46 площадок будут подлежать ремонту, покраске и восстановлению непосредственно самих площадок для выгула домашних животных".
В Минске для выгула собак оборудовано более 120 зон. Инфраструктура делится на два типа: 73 - это огражденные площадки, которые оснащены специальными тренажерами, а также 48 мест на озелененных территориях.
Списки адресов опубликованы на сайтах ЖКХ каждого района столицы.