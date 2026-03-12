Куда идут налоги на собак: в Минске обновят 46 площадок для выгула и построят новую

Наличие поводка и намордника для потенциально опасных животных, выгул - в специально отведенных местах и уборка за собакой в общественных местах. В Беларуси за нарушение правил содержания животных предусмотрен штраф в размере от 1 до 15 базовых величин.

"С 1 июля там, где мы будем знать, независимо от того, зарегистрировано домашнее животное или нет, сразу выставлять налог. Действительно, задаются вопросом, куда же эти деньги пойдут. Часть денег будет направлена, конечно же, на развитие инфраструктуры для домашних животных. На 2026 год запланировано устройство одной новой площадки, и 46 площадок будут подлежать ремонту, покраске и восстановлению непосредственно самих площадок для выгула домашних животных".