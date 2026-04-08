Кухальский: Беларусь должна помочь КНДР выйти на новый уровень в сельском хозяйстве

Что интересно Беларуси в КНДР, а КНДР - в Беларуси, какие товары могут поставлять страны друг другу, рассказал эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью".

"КНДР заинтересована в возможности выхода на новые треки экономического сотрудничества. Долгое пребывание под санкциями и долгий режим внешнего давления создал этой стране серьезные экономические проблемы", - заметил собеседник.

Олег Кухальский

В Северной Корее остро стоит вопрос продовольствия. Его нехватка не связана с неспособностью руководства страны организовать управление сельским хозяйством, а связана с географией. Государство расположено на гористой местности, из-за чего имеется недостаток сельхозплощадей. И помощь Беларуси в поставках продовольствия и в некоторой организации работы в сельском хозяйстве очень кстати.