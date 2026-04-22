"Латыши за латышей, русские за русских": Панкратов раскрыл главную суть выборов в Латвии

Выборы в Латвии - это всегда не про программы, не про партии и даже иногда не про личности. Это этническое голосование. Таким мнением поделился научный сотрудник российского Института стран СНГ Руслан Панкратов.

"Латыши голосуют за латышей, русские голосуют за русских. У латышей может еще быть некоторое ультранационалистическое подразделение. Примерно около 10 % людей, которые живут под лозунгами: "Латвия для латышей", "Всех русских вешать на заборах, на столбах" и "Чемодан - вокзал - Россия". 10 % электората достаточно злобны, как и любое меньшинство в Европейском союзе", - отметил он.

По его словам, умеренные (скрытые националисты) пытаются развивать какую-то экономику в отношении Беларуси или России, говоря, что они торгуют, потому что выгодно. "Но на самом деле камень за пазухой, конечно, они продолжают держать, - предупредил Руслан Панкратов. - Русские - понятно. Одно время это был электорат Татьяны Аркадьевны Жданок (Русский союз Латвии). Потом в самом начале своей деятельности взял на себя инициативу господин Нил Ушаков. Оказалось, что это спецоперация, которая отвлекала всю русскую диаспору. Потом ее развалил. Поэтому русскому избирателю, конечно же, сейчас совершенно непонятно за кого голосовать", - считает он.

Научный сотрудник российского Института стран СНГ обратил внимание на определенную особенность: как только какой-то лидер или политическая партия начинает заигрывать с латвийским русским электоратом, они теряют голоса среди своих латышей. То же самое происходит и с русскими. Как только они пытаются перетащить латышей на свою сторону (есть, конечно, адекватные с критическим мышлением, но они, опять же, в меньшинстве) тут же начинается какой-то раздрай среди русскоязычных.

В Латвии, по его словам, проживает не менее 46 различных национальностей. "Русскоязычные - это те, которые считают русский родным, хотя они этнически могут быть не русские", - пояснил он.

"Правящая коалиция будет использовать, конечно же, свой административный ресурс. Сейчас из каждого утюга пойдет одна и та же тема: агрессивная Россия, тоталитарная Беларусь и образ врага. И самый большой предмет гордости - это, конечно, то, что мы в Европейском союзе и в НАТО. Этот прием используют все деструктивные секты. Человек говорит: "Я читаю вашу мантру, а мне все хуже и хуже". Ему отвечают: "Вот видишь, если бы ты не читал, было бы еще хуже". Здесь то же самое. Причем совершенно грязными методами пользуются. Например, говорят: "Голосуй за нас. А если ты не проголосуешь, Путин будет у власти, русские танки сюда зайдут и все. Ты же не хочешь, чтобы русские танки здесь были?" "Нет, не хочу", - отвечает избиратель. "Ну вот, голосуй за нас", - говорят партии. Банально просто, но до сих пор работает. Опять образ врага - это, конечно же, русские. Другого они ничего придумать не могут. Всегда это срабатывает", - образно описал ситуацию Руслан Панкратов.