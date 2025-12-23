3.66 BYN
Лидером белорусского туризма стал агроэкотуризм - более 1,3 тыс. усадеб принимают гостей
Один из приоритетов Программы социально-экономического развития - туризм. Лидирующие позиции здесь уверенно занимает агроэкотуризм.
Только в Минской области работает около 400 усадеб, а по всей стране их более 1,3 тыс. Признание достижений отрасли нашло отражение и в недавно завершившемся республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь".
"Республиканский конкурс "Познай Беларусь" ежегодно собирает сотни заявок от агроэкоусадеб, замков и санаториев. Туда едут наши туристы, и мы всегда стараемся показать эти места тем, кто к нам приезжает, также организовываем информационные туры для иностранцев", - рассказала начальник отдела Национального агентства по туризму Екатерина Алексеева.
Агроэкотуризм в Беларуси - это не просто отдых, а возможность почувствовать дыхание родной земли, ее культуру и традиции. Каждая агроусадьба хранит частичку белорусской души, щедро делясь ею с гостями со всего мира.