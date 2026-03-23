Литовские перевозчики оформляют документы, чтобы забрать транспорт со стоянок

Литовские перевозчики начали оформлять документы, чтобы забрать транспорт с охраняемых стоянок. К этому моменту уже приехали 5 водителей.



Ситуация стала возможной после того, как Президент Беларуси рассмотрел обращение литовских и польских перевозчиков и принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией с территории Беларуси.

Напомним, в ноябре 2025 года литовской стороной были предприняты недружественные действия в отношении Беларуси и закрыты все автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе. В связи с этим грузовики с литовской регистрацией были размещены на специальных площадках.

Леонарда Локтева, начальник таможенного поста "Ошмянский"

Леонарда Локтева, начальник таможенного поста "Ошмянский": "Сегодня таможенные органы Республики Беларусь начали проводить работу по организации выезда транспортных средств литовской регистрации со специальных площадок. По мере поступления денежных средств от перевозчиков за хранение, данное транспортное средство будет выезжать со специальных площадок. Необходимо отметить, что размер оплаты за хранение в разы уменьшен от того размера, который ранее был определен. Скорость выезда транспортных средств с литовской регистрацией будет уже зависеть от литовской стороны. Сегодня Государственный таможенный комитет Республики Беларусь направил соответствующее предложение Службе таможенных органов Литвы с предложениями по увеличению пропускной способности или увеличению пересечения транспортных средств через белорусско-литовский участок границы".

Всего на охраняемых стоянках находится 1 900 транспортных средств